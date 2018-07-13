Oktar’a operasyonun detayları: 35 kişi cinsel saldırıdan şikayetçi olmuş

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda detaylar belli olmaya başladı.

Hürriyet’in haberine göre Oktar’a ait ev ve depolarda el konularak emniyete götürülen eşyalar için özel ekip oluşturuldu. Eşyaların antika olup olmadıkları belirleniyor. Antikaysa belgeleri olup olmadığı kontrol ediliyor.

Reklam

Şimdiye kadar hakkında gözaltı kararı verilen 235 kişiden 179’u gözaltına alındı.

Yapılanma içerisinde tecavüz ve cinsel saldırıya uğradığını iddia eden 35 kişi şikâyetçi oldu. Bu mağdurlardan 15’inin 11 ila 17 yaşları arasındayken cinsel saldırıya uğradığı öne sürüldü.

Reklam

Beş yıl önce 11 yaşındayken A.O. tarafından cinsel saldırıya uğradığı öne sürülen çocuğun annesi hakkında da işlem yapıldı. Çocuğun mürit olan annesi tarafından Oktar grubuna götürüldüğü öne sürüldü.

İki yıldır grubu takip eden polis, gruptaki kadınların ‘bacılar’, ‘imam bacılar’ ve ‘bacı imamları’, erkeklerin ise ‘kardeşler’, ‘imam kardeşler’ ve ‘kardeş imamları’ olarak altı gruba ayrıldığını belirledi.

Oktar’ın lideri olduğu grubun kadınlardaki lideri ise Didem Ürer.

Ayrıca grupta ‘turnike sistemi’ adı verilen sistemle yeni gelen kadınların defalarca tecavüz uğradıkları, daha sonra karşı çıkanların ise cezalarla karşı karşıya kaldıkları öne sürüldü.

Özel estetik

Polisin araştırmasında Oktar’ın ‘elmacık kemiği çıkık, ince belli, kalın dudaklı kadınları güzel bulduğu’ ve sisteme giren kadınlara buna göre estetik ameliyatı yapıldığı belirtildi.

Tanık ifadesi

Oktar’a yöneltilen askeri ve casusluk suçlamasının da detayları belli oldu.

Oktar grubundan kaçarak kurtulan C.Ö., Oktar’ın Rıza Sarraf’ın ABD’deki davası başlamadan önce müritlerine talimat vererek davadaki bilirkişiler Jonathan Schanzer ve Mark Dubowitz ile bağlantı kurduğunu iddia etti.

Soruşturma dosyasına giren C.Ö.’nün verdiği bilgilere göre, 2014’te bu isimler Adnan Oktar ile görüşmek için Türkiye’ye geldi. İki ismin Oktar ile görüşmelerinde Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, AKP ve CHP üst düzey yöneticileriyle görüşmeleri için yardımcı olmasını istedikleri öne sürüldü

C.Ö’nün ifadesinde Oktar’ın İsrail bağlantısı hakkında da bilgiler verdiği, bazı İsrailli politikacılardan para yardımı aldığını da iddia ettiği öğrenildi. Soruşturma dosyasına giren bu bilgiler Adnan Oktar’ın ‘siyasi ve askeri casusluk’ suçu kapsamındaki suçlamalarına örnek teşkil etti.

Öte yandan Oktar hakkında Anadolu adliyesinde 4 bin 500 dosya kaydı var. Bunlardan 4 bin 300’ünde Oktar müşteki, 200’ünde ise şüpheli konumunda.