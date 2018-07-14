Oktar uçar yazı kalır: Kitapları hala Meclis kütüphanesi ve imam hatiplerde

‘Çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘askeri casusluk’ dahil 31 suç nedeniyle müridleriyle birlikte gözaltına alınan Adnan Oktar’ın, ‘Harun Yahya’ imzasıyla kaleme aldığı yüzlerce kitap hala Meclis, Milli Kütüphane, imam hatip liseleri ve halk kütüphanelerinde.

‘Adnan Hoca’cılara yönelik geçen çarşamba günü başlatılan operasyonda şimdiye kadar hakkında gözaltı kararı verilen 235 kişiden Oktar dahil 182’si gözaltına alınmış, yapılanma içerisinde tecavüz ve cinsel saldırıya uğradığını iddia eden 35 kişi şikayetçi olmuştu.

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Oktar liderliğindeki ‘suç örgütü’ne ‘çocukların cinsel istismarı’, ‘siyasi ve askeri casusluk’, ‘dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık’, ‘eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi’, ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’nin de bulunduğu 31 farklı suçlama yöneltiliyor.

Soruşturma kapsamında Oktar ve yakınlarına ait adreslerde çok sayıda araç, bilgisayar, para kasası, değerli eşya, para sayma makinesi, tabanca ve otomatik tüfek bulunmuştu.

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Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre Oktar’ın ‘Harun Yahya’ imzasıyla yazdığı kitaplar ise imam hatip liselerinin kütüphanelerinde, 100’ün üzerinde halk kütüphanesinde, Meclis kütüphanesi ve Milli Kütüphane raflarında öylece duruyor.

Oktar’ın Milli Kütüphane kayıtlarında 694 kitabı bulunuyor.

Kitapların yüzde 90’ı ‘İslam’ başlığı altında. ‘Evrim ve Genetik’, ‘Siyasal Bilimler’, ‘Diğer Omurgasızlar’, ‘Ortadoğu’, ‘Biyoloji’, ‘Sosyal Gruplar’, ‘Yahudilik’, ‘İsa Mesih ve Ailesi’, ‘Karşılaştırmalı Din’, ‘Yaradılış’, ‘İslam Ahlakı’ gibi alt başlıklar söz konusu.

Meclis kütüphanesindeyse Oktar’ın 72 farklı kitabı raflarda yer alıyor. Durumun sosyal medyada konuşulmasının ardından kütüphanenin internet sitesine erişimin kapatıldı ve bakıma alındı.

Oktar’ın kitapları ayrıca 400 il ve ilçe halk kütüphanesinde de yer alıyor.