Oktar, ‘gençlik aşkı’na benzesin diye kediciklere estetik yaptırıyormuş

Adnan Oktar’ın okul yıllarında aşık olduğu bir kadına benzesin diye grubundakilere estetik yaptırdığı öne sürüldü.

Oktar ve grubuna 11 Temmuz sabahı eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. 31 farklı suç isnat edilen gruptan 187 kişi gözaltına alınmış, Oktar dahil 168 kişi, 19 Temmuz’da tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne götürülmüştü. Oktar’ın Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürülmesi bekleniyor.

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Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre operasyonda Ümraniye’de bir depoda bulunan Oktar’ın dijital arşivinin incelemesinde cinsel içerikli görüntülere ulaşıldı. Baskında 2 bin 500 cep telefonu, laptop ve harddisklere el koyuldu. Haberde arşivden erkek müritlerin kadınlarla birlikte olduğu görüntüler de çıktığı belirtildi.

Haberdeki diğer ayrıntılar şöyle: Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden terk Oktar, tanıdığı ressamlara, gruptaki kadınların yağlı boya nü resimlerini yaptırıp resimleri kendisinin yaptığını söylüyormuş.

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Oktar’ın, grubundakilere estetik yaptırmasının nedeni ise okul yıllarında aşık olduğu bir kadına benzemelerini istemesiymiş.

Haberde ayrıca Adnan Oktar’ın Kandilli’de demirli yatına el koyulduğu da yer aldı.