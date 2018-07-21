Diken

Yaramazlara biraz batar!

Oktar, ‘gençlik aşkı’na benzesin diye kediciklere estetik yaptırıyormuş

 

 

Adnan Oktar’ın okul yıllarında aşık olduğu bir kadına benzesin diye grubundakilere estetik yaptırdığı öne sürüldü.

Oktar ve grubuna 11 Temmuz sabahı eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. 31 farklı suç isnat edilen gruptan 187 kişi gözaltına alınmış, Oktar dahil 168 kişi, 19 Temmuz’da tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne götürülmüştü. Oktar’ın Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürülmesi bekleniyor.

Reklam

Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre operasyonda Ümraniye’de bir depoda bulunan Oktar’ın dijital arşivinin incelemesinde cinsel içerikli görüntülere ulaşıldı. Baskında 2 bin 500 cep telefonu, laptop ve harddisklere el koyuldu. Haberde arşivden erkek müritlerin kadınlarla birlikte olduğu görüntüler de çıktığı belirtildi.

Haberdeki diğer ayrıntılar şöyle: Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden terk Oktar, tanıdığı ressamlara, gruptaki kadınların yağlı boya nü resimlerini yaptırıp resimleri kendisinin yaptığını söylüyormuş.

Reklam

Oktar’ın, grubundakilere estetik yaptırmasının nedeni ise okul yıllarında aşık olduğu bir kadına benzemelerini istemesiymiş.

Haberde ayrıca Adnan Oktar’ın Kandilli’de demirli yatına el koyulduğu da yer aldı.

Dilipak AKP’yi uyardı: Oktar’ın arşivi patlarsa birçok kişinin canı yanar

Edirne’deki F Tipi’ne sevk: Oktar tek kişilik hücreye

Adnan Oktar dahil 168 kişi tutuklandı

Oktar’ın eski müridleri anlattı: 17 yaşında örgüte girenler koca işadamı oldu

Adnan Oktar soruşturması: Gözaltı sayısı 187, villadan ‘nü’ tablolar da çıktı

Oktar’ın müridi sahte gıda intoleransı testiyle milyonlarca lira vurgun yapmış

‘Adnan Hoca’ operasyonu: Sosyal medyada Oktar’a desteğe soruşturma

Polis operasyonu sonrası: Adnan Oktar hakkında 45 kişi daha şikayetçi

Eski müridi anlattı: Oktar’ın Kandilli’deki villasının aylık gideri 100 bin lira

Eski bakan Tantan: Oktar operasyonuyla ilgili AKP içinde rahatsızlık var

‘Harun Yahya’ Mustafa Akyol mu?

Son durum: Oktar’ın 86 şirket, iki vakıf, bir derneğine kayyım; 182 gözaltı

Oktar uçar yazı kalır: Kitapları hala Meclis kütüphanesi ve imam hatiplerde

İddia: Oktar, Erdoğan’la Gülen’i barıştırmak için arabuluculuk teklif etmiş

Oktar’a operasyonun detayları: 35 kişi cinsel saldırıdan şikayetçi olmuş

Sözcü’nün iddiası: Oktar devlet sırlarını İsrail’e verdi

Gözaltındaki Adnan Oktar’ın yakalanma görüntüsü ortaya çıktı

Eski bakan Tantan: Adnan Hocacıları içeri aldığımda bazı vekiller üzerime çöktü

Adnan Oktar’ın avukatı: Sağlık raporu gündemimizde değil

‘Adnan Hoca’ operasyonuna devam: Kandilli’deki villada iki kişi polise ateş açtı

Oktar’a 1999’da operasyon yapan Saçan: ‘Kitapları çocuklar yazıyor’ demişti

Oktar’ın evinden çıkanlar: Çok sayıda antika eşya, lüks araç ve otomatik tüfek

Eski ‘kedicik’ anlattı: Tecavüze uğrayan kızlar var, ‘kedicik’ler çift silah taşıyor

‘Suç örgütü’ soruşturması: Adnan Oktar’ın mal varlığına el kondu

Adnan Oktar’dan operasyon açıklaması: Şaşkınım, seçimlerde Erdoğan’ı destekledik

‘Adnan Hoca’cılara operasyon: Oktar ve müridleri gözaltında

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...