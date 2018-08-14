Oktar 1 milyon avroya mason oldu iddiası: Masonlar Derneği yalanladı

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Adnan Oktar hakkında “Ne bugün ne de geçmişte derneğimizin üyesi olmamıştır” dedi.

Oktar ve grubuna 11 Temmuz sabahı eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. 31 farklı suç isnat edilen Oktar dahil 187 şüpheli gözaltına alınmıştı. Oktar dahil 168 kişi, 19 Temmuz’da tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne götürülmüş, Oktar ise Edirne’de tek kişilik hücreye nakledilmişti.

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İfadesi alınan Oktar’a 353 sorulmuş, bir buçuk günde tamamlanan sorgu 164 sayfa tutmuştu.

Milliyet’ten Mert İnan’ın haberine göre, yürütülen soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla ifade veren mağdurlardan C.Ö.’nün, Oktar’ın mason olmak için 1 milyon 50 bin avro ödediğini iddia etmesinden sonra, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’nin ‘büyük üstadı’ Bülent Akkan, Oktar’ın ‘dünyada kabul gören hiçbir mason derneği tarafından masonluğa kabul edilmesinin mümkün olmadığını’ dile getirdi.

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Habere göre, Oktar’ın mason olmak için girişimleri 2012’ye dayanıyor. Oktar’ın bu kapsamda önce Amerika’nın başkenti Washington DC’de girişimlerde bulunduğu, daha sonra İskoçya’daki mason localarıyla temasa geçmek için çaba sarf ettiği bildirildi.

‘Üç defa para verdi’

Buna göre, soruşturmada ifade veren C.Ö. Oktar’ın mason olmak için eski İtalya dışişleri bakanı Franco Frattini ile temas ettiğini öne sürdü. C.Ö. ifadesinde şunları söyledi: “Adnan Oktar 2012’de, yurtdışında daha büyük nüfuz elde etmek için mason olması gerektiğini söyledi ve benden araştırma yapmamı istedi. Ben de dünyadaki en güçlü mason localarının İskoç Rit ve P2 mason locaları olduğunu öğrenip bildirdim.

Rit’e üye olmak için İngiltere’de yaşaması gerekiyordu. P2 mason locasıyla bağlantı kurmamı istedi. Her defasında 350 bin avro olmak üzere üç defa para vererek 33’üncü dereceden mason olmasını sağladık. Bu loca Washington mason locası ile de ortak hareket ettiği için Trump’ın başkanlığa kabul gününde davet alındı. Adnan Oktar’ı temsilen Oktar Babuna ve yanındaki kişi katıldı. Bu davetiyeleri almak için Adnan Oktar 200 bin dolar para ödedi.”

Mason derneğinden açıklama

Oktar’ın parayla mason olduğuna dair iddiaları reddeden Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği, Bülent Akkan imzalı açıklamasında şunları kaydetti: “Geçmişte olduğu gibi bugün de Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği ile hiçbir zaman ilişkisi olmadığı halde üyemiz olduğu iddia edilen ve kanun dışı eylemler içerisinde olmaları nedeniyle camiamızı töhmet altında bırakan kişiler olmuştur. Gerçek dışı ve düzmece belgeler ile derneğimiz mensubu olarak gösterilen ve 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişiminin bir numaralı sorumlusu olan FETÖ lideri Fetullah Gülen gibi halen devletimiz Emniyet birimlerince yürütülmekte olan çok önemli bir soruşturmada önemli suçlamalar yöneltilen Adnan Oktar isimli şahıs da ne bugün ne de geçmişte derneğimizin üyesi olmamıştır.

Kaldı ki her türlü siyasi ve dini tartışmaların uzağında kendini geliştirmeye, yetiştirmeye, topluma ve insanlığa faydalı birer birey olma amacına yönelik felsefi çalışmalar yapan masonlar ile de bu isimlerin bir arada anılması mümkün değildir. Camiamızın mensubu olması söz konusu bile olamayacak bu kişilerin, dünyada kabul gören ve bu prensipleri benimsemiş hiçbir mason derneği tarafından masonluğa kabul edilmiş olmaları da mümkün değildir. Biz masonlar için, bu iddiaların ciddiye alınacak hiçbir tarafı yoktur. Ayrıca bilgi eksikliğinden kaynaklandığını düşündüğümüz camiamızı ilişkilendirme gayretleri ve bu örgütlerle ve kişilerle birlikte anılmak, bizleri derinden üzmektedir.”