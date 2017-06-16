Öksüz’le cezaevinde görüşen Cübbeli ifadeye çağrıldı: Kamera kayıtları silinmiş

Darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz’ün 2012 yılında ziyaret ettiği İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden isimli ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü’nün ifadesi alınıcak.

Ünlü’nün Öksüz’le yaptığı görüşmenin kamera kayıtlarının da silindiği ortaya çıktı.

Gülen Cemaati’nin ‘Hava Kuvvetleri imamı‘ olduğu öne sürülen Öksüz, darbe girişiminin ardından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmış, daha sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı. Ancak Öksüz’e ilişkin şu ana kadar herhangi bir iz bulunamamıştı.

‘Cübbeli Ahmet Hoca’, darbe girişiminin ardından katıldığı CNN Türk yayınında Öksüz’ün kendisini 2012 yılında cezaevinde ziyaret ettiğini açıklamıştı: “Dinler arası diyaloga çatmasaydım bu iş başıma gelmezdi. Altı ay sonra bana Gülen, şu an aranan Adil Öksüz ile mektup gönderdi.”

Mektupla beraber Gülen’in el yazmalı kitabının kendisine gönderildiğini belirten Ünlü, cezaevine gelen kitapların kontrol edildiğini ancak Öksüz’ün kitabı doğrudan getirdiğini aktarmıştı.

Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre bu açıklamaların ardından savcılık soruşturma başlattı.

Savcılık, Ünlü’nün mağdur sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verirken, soruşturma kapsamında cezaevinde yapılan görüşmenin kamera kayıtlarını incelemek istedi ancak kayıtların silindiği ortaya çıktı.

Emniyet, savcılığın gönderdiği talimat yazısının ardından Ünlü’yü ifadeye çağıracak.