‘Öksüz ‘flash disk’i biliyordu’ diyen CHP’li Özkan: ‘FETÖ’nün el kitabı gibi, her şey var

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CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, geçtiğimiz günlerde savcılığa teslim ettiği, TSK içindeki ‘FETÖ’ yapılanmasına dair bilgi ve belgelerin yer aldığı öne sürülen ‘flash disk’in içeriğini gazetecilerle paylaşabileceğini söyledi.

‘Her şeyi yazıp çizmişler’

Habertürk yayınında Fatih Altaylı’nın konuğu olan Özkan, “Çünkü artık bu doğru mudur yanlış mıdır, birisinin hakkını yer miyim diye bir kaygım yok. Artık her şey ortada. İnsanların özel hayatları, tek tek her şeyi yazıp çizmişler” dedi.

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‘Kim geliyor, kim gidiyor çekmişler’

CHP’li vekil, ‘flash disk’in içeriği hakkında şunları söyledi: “Her şey burada. Generaller, TSK’nın geleceğinde görev alabilecek… Önemli konular başlığı altındaki fotoğraflara bakar mısın? Bakar mısın şunlara? Üslere gelenlerin fotoğrafları. Kim geliyor, kim gidiyor çekmişler. Alo ihbar hattı diye bir internet sitesi oluşturmuşlar. Bu site üzerinden neler yapmamışlar. Hanımlardan oluşan kataloglar. Askerlerle kimler evlenecek, ablalar onları belirlemişler. Fotoğraflı kataloglar var teslim ettiğim ‘flash disk’ içerisinde. Yazışma örnekleri var. ‘Adamın hayatı nasıl karartılır’ mektup örnekleri. Nasıl dua edilecek, bu dualar nasıl yapılacak? Beddualar ne zaman yapılacak? Bunlar nasıl denetlenecek? Mülakat komisyonlarında içeri girdiği andan itibaren askeri öğrenci nasıl davranacak? Mülakat komisyonundaki kişiyi nasıl tanıyacak? İçeri girdiğinde nasıl duracak? Mülakat komisyonu seçimleri oluşturulurken oraya insanlar nasıl yetiştirilecek? Her şey var.”

‘Kendilerini de değerlendirmişler’

‘Flash disk’ için “Bir anlamda ‘FETÖ’nün el kitabı” diyen Altaylı onaylayan Özkan şöyle devam etti: “El kitabını excel dosyaları içinde tek tek değerlendirmesi var. Kendilerini de değerlendirmişler. Üsteki makam olduğu için, diğerlerinden gelen raporları da almış. İnanılmaz bir şey. Sekreterler, telefon santralleri, emir erleri tamamiyle buraya çalışmış. Ve bu dehşet bir tablo oluşturuyor.”

‘Adil Öksüz içeriğini biliyordu’

Darbe girişiminin ‘kilit’ isimlerinden Adil Öksüz’ün ‘flash disk’in içeriğini bildiğini dile getiren CHP’li vekil “Onun dışında ‘Bu dosyanın içeriğini biliyorduk. O yüzden sildik’ diye itiraf edenler var” diye konuştu.

‘Terkoğlu’na vasiyet ettim’

‘Flash disk’ nedeniyle Silivri Cezaevi’nde tutulduğu dönemde zehirlenerek öldürülmek istendiğini anlatan Özkan, Oda TV davasından tutuklu bulunan gazeteci Barış Terkoğlu’na ‘flash disk’in yerini ve kimlere teslim edilmesi gerektiğini vasiyet ettiğini söyledi.