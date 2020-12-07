Oksijen tüplerinin geç ulaştığı Pakistan’daki hastanede altı hasta hayatını kaybetti

Pakistan’ın Peşaver kentindeki bir devlet hastanesinde oksijen tedariğinde sorun yaşanması nedeniyle altı hasta hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Cumartesi akşamı her gün yollanan 300 oksijen tüpü hastaneye vaktinde ulaşmadı. Gecikme nedeniyle ventilatöre bağlı hastalara yeterli oksijen verilemedi. 200’ü aşkın hasta saatlerce yetersiz oksijenle ‘idare etmek’ zorunda kaldı. Hasta yakınları panik içinde sorunun halledilmesini istedi; halledilemedi.

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Tüpler pazar sabahı 04:00’te ulaştı ama o saate kadar altı hasta hayatını kaybetti. Bazılarının ise durumu ağırlaştı. Hayatını kaybeden hastaların beşinin Covid-19 biriminde, birinin ise yoğun bakımda olduğu belirtildi.

‘Khyber Teaching’ adlı hastanenin yönetimi gecikmenin tüpleri tedarik eden şirketten kaynaklandığını söyledi. Hastanenin müdürü ve bazı başka çalışanlar görevden alındı.

Annesi hastanede Covid-19 tedavisi gören Mürid Ali, “Hastanenin koridorlarında hastaları kurtarmaları için yalvararak koşturduk. Ama oksijen tüpleri saatlerce gelmedi” dedi.

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Hastane yönetiminin hasta yakınlarından kendilerinin oksijen tüpü almasını istediğini belirten Ali, “Tabii çok az sayıda hasta yakının gücü buna yetti” ifadelerini kullandı.