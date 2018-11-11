‘Okluk sarayı’ koya sığmıyor: Köylülerin 200 dönüm araziden çıkması istendi

Marmaris’taki Okluk Koyu’nda inşaatı süren Cumhurbaşkanlığı konutu için köylülerin 200 dönüm arazisinin kamulaştırılacağı ortaya çıktı.

Marmaris’teki Okluk koyunda bulunan ve 300 odalı olarak genişletilmesi amacıyla inşaatına başlanan cumhurbaşkanlığı konutunun, çevresindeki kamuya ait ormanlık alanı da içine alarak 65 hektara kadar yayılması bekleniyordu. Kamuoyunda ‘yazlık saray’ olarak da anılan yerleşkenin özel arazileri de içine alacak şekilde büyümesi için yeni bir çalışma başlatıldığı ortaya çıktı.

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Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk bugünkü yazısında, Okluk Koyu çevresindeki Karaca, Kuzuotu, Malderesi köylerine yönelik kamulaştırma çalışması başlatıldığını yazdı.

Öztürk, Marmaris Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda köylülerden 28 Kasım 2018 tarihinde müdür odasında bulunmalarının istendiğini yazdı. Yazıda davetin gerekçesi ‘pazarlık görüşmesi’ olarak gösteriliyor. Marmaris Milli Emlak Müdür Vekili Sezai Suda yazıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın oluruyla, Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere arazinizin kamulaştırılması ve Hazine adına tescil edilmesinin uygun görüldüğününü bildiriyor.

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Muğla Valiliği İl İdare Kurulu da 24 Ekim 2018 tarihli kararıyla söz konusu taşınmazların Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinde kullanılmasında kamu yararı görmüş. İzlenecek yöntemde, öncelikle araziler için ‘pazarlıkla satın alma’ yöntemi uygulanacak. Bu şekilde sonuç alınamazsa idare tarafından ilgili mahkemeye bedel tespiti ve tescil talebinde bulunulacak.

Saygı Öztürk yazısında ayrıca edindiği şu bilgileri yazdı: “Kamulaştırılacak araziler öyle üç‑beş kişiye ait değil. Onlarca kişinin arazisi ellerinden gidiyor. Doğdukları, büyüdükleri, geçimlerini sağladığı toprakları elinden alınacak olan köylüler son derece üzgün. Arazilerinin çok kıymetli olduğunu biliyorlar. Konuştuğum bir köylü, ‘İnanın kara kara düşünüyoruz. Yapacak bir şeyimiz de yok. Örneğin benim arazim, Cumhurbaşkanlığı binasına 2 kilometre uzaklıkta. Buna rağmen hepimizin arazileri elimizden alınıyor’ diyor. Köylülere göre, yaklaşık 200 dönüm tapulu arazi Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi için kamulaştırılacak. Yani, bir dönemin mütevazı, cumhurbaşkanının dinlendiği yerlerde, bugün çok sayıda bina yapılmış durumda. Bu da yetmiyor, genişledikçe genişliyor. Tekneciler de artık Okluk Koyu, İngiliz Limanı, Değirmenbükü’nü unutsun. Çünkü birçok yer tekne trafiğine kapatılıyor. Bazı tekne, butik otel ve lokanta sahipleri tanıdık müşterilerine, geldiklerinde mağdur olmamaları için uyarı mesajları gönderiyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından yaptırılan binaların önemli bir bölümü tamamlanmış durumda. Ancak, kamulaştırmalarla birlikte yeni binaların yapımı da gündemde. Binaların yapıldığı biliniyor ama neler yapıldığını açıkçası bilen de yok…”