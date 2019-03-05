Oklu kirpiyi işkence ederek öldüren üç kişi tutuklandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan oklu kirpiyi köpekle korkuttuktan sonra yuvasından çıkarıp başını sopayla ezerek öldüren üç kişi tutuklandı.
Aşağı Karacaören Mahallesi’nde birbiriyle akraba Hasan D., Adnan D. ve Ekrem D., kırsal alanda fark ettikleri nesli tükenmekte olan oklu kirpiyi, köpekle korkutarak yuvasından çıkardı. Ardırdan hayvanın başına sopalarla vurup boğazını keserek telef ettiler.
Yaptıklarını cep telefonuyla kaydedip sosyal medyadan paylaşan saldırganlar, görüntüyü izleyenlerin tepkisinin ardından harekete geçen güvenlik güçlerince yakalandı.
Jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen Hasan D., Adnan D. ve Ekrem D., ‘Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet‘ ve ‘Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.