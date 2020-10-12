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Yaramazlara biraz batar!

Okla vurulan kuğu ameliyat olup iyileşti ve yeniden gölete bırakıldı

Britanya’nın Dorset kentindeki bir parktaki gölette yaşayan üç kuğu okla vuruldu. İkisi öldü; ağır yaralanan biri tedavi edilerek doğaya salındı.

Fotoğraf: RSPCA

İlk iki kuğu 21 Eylül’de vuruldu, üçüncüsü geçen salı günü. 21 Eylül’de okla vurulan kuğulardan biri kurtarıldı; diğer ikisi kurtarılamadı.

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Britanya’da, hayvan hakları için mücadele veren kısa adı ‘RSPCA’ olan derneğin temsilcileri, kuğunun boynundan vurulduğunu, okun, soluk borusunu teğet geçtiğini açıkladı.

Ameliyat edilen kuğu üç haftalık tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Kuğuyu dün suya bırakan RSPCA yetkilisi Patrick Bailey şunları söyledi: “Kim, neden bir hayvanı okla vurur bunu anlamak mümkün değil. Neyse ki veterinerler ameliyatla oku çıkarıp onu kurtarmayı başardılar.”

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Soruşturma başlatan polis, kuğuları kimin vurduğunu araştırıyor.

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