ÖKK raporu: Halisdemir’i vuran üsteğmen, ‘darbe’yi öğrendikten sonra ‘taraf değiştirdi’

Darbe girişimi gecesi Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın (ÖKK) basılmasına ilişkin dava öncesi ÖKK tarafından oluşturulan soruşturma komisyonunun hazırladığı rapor ortaya çıktı.

Raporda, 15 Temmuz gecesi ÖKK’da komutayı ele almak isteyen tuğgeneral Semih Terzi’yi öldüren astsubay Ömer Halisdemir’i vuran askerlerden üsteğmen Mihrali Atmaca’nın, ‘darbe girişimi’nin farkını vardıktan sonra ‘taraf değiştirdiği’ bilgisine yer verildi.

Halisdemir, Terzi’yi vurduktan sonra binbaşı Fatih Şahin ve üsteğmen Mihrali Atmaca’nın kurşunlarıyla hayatını kaybetmişti. Şahin ifadesinde “‘Ah’ sesi duydum, düşen bir silüet gördüm” demişti.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, saat 02:19’da komutanlık binasına taşınan Terzi’ye tıbbi müdahale yapıldı. Saat 02:50’de Terzi yanında tabur komutanı Fatih Şahin, emir astsubayı Ahmet Kara, sıhhiye uzmanı Hüseyin Oğuz, astsubaylar Hasan Aksoy ve Ali Kapucu (sivil kıyafetli) olduğu halde helikopterle GATA’ya hareket etti.

Etimesgut Havaalanı’nda bulunan altı özel kuvvet personeli durumdan şüphelenirken, yüzbaşı Ahmet Kemal Yılmaz telefon görüşmeleri sonucu durumun bir ‘darbe girişimi’ olduğunu anladı.

Raporun ‘kanaat’ bölümünde şöyle denildi: “Yüzbaşı Ahmet Kemal Yılmaz, Semih Terzi, Fatih Şahin, Ümit Bak ve M. Ali Çelik’in ‘hain’ olduğunu en son Korgeneral Zekai Aksakallı’nın teyit etmesi üzerine; Oğulbey Kışlası’ndaki Üsteğmen Mihrali Atmaca’yı arayarak bilgi verdi. Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı kontrol eden Ümit Bak, M. Ali Çelik ve Fatih Şahin’in gözetim altına alınması emrini verdi. Üsteğmen Atmaca, tim komutanı Yılmaz’dan aldığı emir neticesinde yanına başçavuş İsmail Çınar ve astsubay Muhammed Demirci’yi aldı, saat 03:10’da Yarbay M. Ali Çelik’i gözaltına aldı. Saat 03:14′ te hareketlerinden ve M. Ali Çelik’in gözaltına alınmasına itiraz etmesinden şüphelenilen başçavuş Turgay Usanmaz gözaltına alındı. Saat 03:20’de odasında bulunan albay Ümit Bak gözaltına alındı. Bak’ın gözaltına alınması esnasında silah çekerek engel olmaya çalışan başçavuş Nedim Şahin, silahlı boğuşma neticesinde vurulup etkisiz hale getirildi.”

‘Gözaltında tereddüt yaşanmadı’

Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın raporunda kamera görüntülerinde yapılan incelemelerde, Korgeneral Aksakallı’dan iletilen emrin ardından personelin gözaltı işlemleri sırasında tereddüt yaşamadığı ifade edildi.

Rapora göre, üsteğmen Mihrali Atmaca’nın emir komutasındaki personel, kışlaya girmek ve darbecileri etkisiz hale getirmek maksadıyla dış bariyer bölgesinde bulunan personellle temasa geçti.

Mülakatlar ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu şu kanaate varıldı: “Tim personeli; Semih Terzi’nin etkisiz hale getirilmesini müteakip, Etimesgut Havaalanı’nda kalan tim komutanı yüzbaşı Kemal Yılmaz’ın kendilerine telefonla darbeciler hakkında bilgi vermesi, son olarak Korgeneral Zekai Aksakallı’nın darbecilerin etkisiz hale getirilmesine yönelik emri almasıyla gerçek durumu fark ettiler.”

Darbeci asker Semih Terzi’nin Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulma anı: