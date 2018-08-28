Okçulukta iki rekor: Gazoz’dan teklerde ve Anagöz’le çiftlerde Avrupa rekoru

Polonya’da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda, Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz’den oluşan klasik yay karışık takımı gençler dünya rekoru kırdı. Gazoz ayrıca teklerde, 686 toplam puanla gençler Avrupa rekorunun sahibi oldu.

AA’nın haberine göre, Türkiye Okçuluk Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Polonya’nın Legnica kentinde devam eden şampiyonada Mete Gazoz, 686 toplam puanla ‘gençler Avrupa rekoru’nun sahibi oldu.

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Bu alanda daha önceki rekor 685 puanla İtalyan David Pasqualucci’ye aitti.

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz’den oluşan klasik yay karışık takımı ise 1348 puana ulaşarak ‘gençler dünya rekoru’nu kırmayı başardı.

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Bir önceki rekor 1333 puanla Mete Gazoz ve Gülnaz Büşranur Çoşkun’a aitti.