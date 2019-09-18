Okçular Vakfı seçim öncesi İBB’den 1.2 milyon lira ‘yardım’ almış

İstanbul büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 31 Mart seçimlerinden önce Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği’ne 1 Ocak-30 Haziran 2019 tarihleri arasındaki faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1 milyon 200 bin lira ‘yardım yaptığı’ ortaya çıktı.

Okçular Vakfı’nın mütevelli heyeti üyesi Bilal Erdoğan. (Fotoğraf: DHA/Arşiv)

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği altı aylık faaliyetler için yapılan 1 milyon 200 bin liralık yardım talebine bir önceki belediye başkanı AKP’li Mevlüt Uysal onay verdi.

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Ekrem İmamoğlu’nun başkan olmasından sonra yapılan incelemelerde İBB’nin kamu kaynaklarından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen vakıf ve derneklere yüklü miktarda pay ayırdığı ortaya çıkmıştı. İmamoğlu geçen ayki açıklamasında belediyenin feshettiği protokollerle 357 milyon liralık sürece ‘nokta konduğunu’ belirtmişti.

Okçular Vakfı ise “Okçular Vakfı’na bugüne kadar İBB’den herhangi bir para aktarımı söz konusu değildir” diye açıklama yapmıştı.

Ortaya çıkan yeni belgeye göre Okçular Vakfı, kendisine bağlı spor kulübü derneğinin aracılığıyla 24 Ocak 2019’da belediyeye başvurdu.

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Bu başvuru doğrultusunda İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından İBB Başkanlığı’na 6 Mart 2019 tarihli ‘Okçular Vakfı Spor Kulübüne Yardım’ konulu bir yazı gönderildi.

Belge: Sözcü

Onaylanarak işleme konulan yazışmada şöyle dendi: “Yaklaşık 550 yıl önce inşa edilen Okçular ve Atıcılar Tekkesi, İBB marifetiyle aslına uygun şekilde inşa edilerek Türk sporunun hizmetine sunulmuştur. Uluslararası müsabakaların da gerçekleştirileceği şekilde yapılan Okçular ve Atıcılar Tekkesi kanalıyla başta geleneksel ve modern okçuluk eğitimleri verilerek, geleneksel okçuluk ve atıcılık sporu mirasımınız yeni nesillere aktarımıyla birlikte olimpik spor branşlarından biri olan modern okçuluk eğitimleri ile geleceğin yeni yeteneklerini ve şampiyonlarını bulup yetiştirmek üzere 1 Ocak 2019-30 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek hizmetlere karşılık yapılan harcamaların tekamülüne müteakip 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi ile Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği arasında 26 Nisan 2016 tarihinde yapılan protokolün amir hükümleri doğrultusunda ekteki dosyada belirtilen faaliyetlerdeki harcamalarla kullanılmak üzere 1.200.000,00 TL (Bir milyon iki yüz bin Türk Lirası) yardım yapılması hususunu tensiplerinize arz ederim”