Okan Müderrisoğlu: Yeni ekonomi, yeni bürokrat tipi de ortaya çıkaracak

Yeni ekonomi, yeni bürokrat tipi de ortaya çıkaracak. “İktidarlar gelip geçici, devleti biz yönetiriz” diyen, hesap verebilirlikten uzak, risk almayan, devamlı havayı koklayan, kulis yapan ve şartlara göre pozisyon alan bürokrat devri kapanacak.

Sandıktan çıkan hükümetle göreve gelen, tanımlı işini milli çıkarlar ekseninde ama küresel şartları gözeterek yapan, başarısızlığın faturasının kesileceğini bilen, inisiyatif alan, proaktif davranan, tehditleri öngörerek fırsata çevirebilen, sadakatinden ve liyakatinden kuşku duyulmayan kadrolar.

Kabul edelim ki Haziran 2013’te Gezi kalkışması ile başlayan 17-25 Aralık hukuk darbesi ile süren, 15 Temmuz ihaneti ile zirveye varan travmatik olaylar dizisi içinde AK Parti için sadece sadakat yeterli sayıldı ve yer yer liyakatin bile önüne geçti. Güvenilirliğinden kuşku duyulmayan bürokrat arayışı, bazı alanlarda icraatın etkinliğini azaltan kifayetsizliklere de sebebiyet verdi. Ve bütün bunlar fark edildi.

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Bu nedenle 25 Haziran’dan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı