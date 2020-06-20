Okan Müderrisoğlu: Türkiye’nin bedelini ödediği F35’ler ABD envanterine geçmiş

ABD Başkanı Trump, özel görüşmelerde Türkiye’yi yeniden projeye dahil etmek istediğine dair mesajlar gönderiyor. Ama Washington’daki müesses nizam, Başkan’ı da zorluyor. Öyle ki Türkiye’nin bedelini ödediği F35’lerin, ABD Hava Kuvvetleri’nin envanterine geçtiği bilgisi Ankara’ya ulaşmış durumda. Üstelik bu uçaklara, ortaklık kapsamındaki müttefiklerin kullanacağı yazılımın dışında yeni programlar yüklendiği bile konuşuluyor!

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı