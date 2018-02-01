Okan Müderrisoğlu: Türkiye’den Ahrar-u Şam ve Feylek El Şam üzerinde etkisini göstermesi isteniyor

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Afrin, Menbiç derken gözden kaçmaması gereken kritik bir merkez de “İdlib.” Güvenlik ve istihbarat birimlerinin değerlendirmelerine göre İdlib’de;

Silahlı 12 ayrı grup var. 10-15 köyde ise aşiret grupları bulunuyor.

Şehir ve çevresinde 30-35 bin silahlı unsur olduğu tahmin ediliyor.

Sahada 3 grup organize gözüküyor. Bunlardan Heyet Tahrir El Şam (El Nusra) bölgedeki istikrara tehdit oluşturuyor.

Ahrar-u Şam ve Feylek El Şam grupları üzerinde ise Türkiye’nin, çatışmasızlığı kalıcı kılacak şekilde etkisini göstermesi isteniyor.

Haseke, Deyr-ül Zor ve Menbiç hattında YPG zorla silah altına alma faaliyetleri yürütüyor.

YPG’nin ağırlıklı silahlı gücünü Afrin bölgesinde yoğunlaştırdığı ve meskûn mahal çatışmasına hazırlandığı belirtiliyor.

Suriye Demokratik Güçleri şemsiyesi altında ABD’nin organize ettiği silahlı güçlerin yüzde 80’ini Kürt, yüzde 20’sini ise Araplar oluşturuyor. Terör karakteristikli bu yapının yüzde 60’ı (en az 30 bini) silah taşıyor, yüzde 40’ı ise destek personeli olarak görev yapıyor.

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı

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