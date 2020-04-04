Okan Müderrisoğlu: Türkiye, IMF ağzı ile konuşan lobilere prim vermeden akıllıca bir yol izliyor

Belirsizlikle tanımlanan bu dönemde, önceliklerin tayini ve açılan paketlerin niteliği, yarın karşılaşılabilecek farklı karakterdeki sorunların aşılması veya içinde bocalanması anlamına gelebiliyor. Reçetelerin kapsama alanı ile tercih edilen metotlar, ortauzun vadede fırsat veya tehdit yaratabiliyor. Türkiye bu yönüyle bakıldığında, IMF ağzı ile konuşan lobilere prim vermeden akıllıca bir yol izliyor.

‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyası ise bir yandan milli dayanışmayı motive ediyor, diğer yandan da günlük kazançla yaşamak zorunda olan kitleleri bir noktadan hayata bağlıyor.

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Okan Müderrisoğlu’nun yazısı