Okan Müderrisoğlu: Türk F16’lar Libya’daki üslerde görülürse kimse şaşırmasın

Dün Libya’ya giden Türk heyetinin bileşimini, sürecin bundan sonrası için iyi okumak lazım. Türkiye,

Libya’da büyük ağabey olma hedefinde değil,

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Libya’nın enerji kaynaklarının üzerine oturma niyetinde hiç değil, Ama Birleşik Libya’nın kurulması ve sürdürülebilir olması adına,

Türk F16’ları, ATAK helikopterleri bu ülkedeki üslerde görülürse kimse şaşırmasın,

Türkiye deneyimi sayesinde millet bilinci kazanmış Libyalı subayların, kendi ülkelerinin çıkarlarını savunmasını da birileri içselleştirsin,

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Libya petrollerinin uluslararası pazarlara sunumu ve kaynakların yine Libyalılar için adil biçimde kullanılmasının yaratacağı büyük değişim şimdiden kabullenilsin,

Libya bankacılık sisteminin işler hale gelmesini, para transferinin güvenli esaslara bağlanmasını pek çok çevre vakit geçirmeden hesaba katsın!

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı