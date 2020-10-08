Okan Müderrisoğlu: Türk askeri, S-400 bataryalarını kullanabilecek yetkinliğe erişti

Tanımlamaya çalıştığımız, belirsizliklerle dolu yeni dünya düzeni içinde Türkiye, maliyetini göze alarak verdiği kararların sonuna kadar arkasında durmayı biliyor.

Örneğin, Rusya’dan tedarik edilen S-400 hava ve füze savunma sistemleri… Birilerinin öne sürdüğü, maalesef küçümsediği gibi hangarlara kilitlenmiş, ekonomik ömrünü doldurması beklenen askeri ekipmanlardan söz etmiyoruz. Aksine, Türk askeri, S -400 bataryalarını kullanabilecek yetkinliğe erişti. Bataryaların, mobil sistemler olduğu için test ve tatbikat için sahaya çıkarılmadığını düşünenler kanımca yanılıyorlar. Şimdilik Başkent’in savunması için planlaması yapılan bu bataryalardan birinin ve radar ağının Doğu Akdeniz’i ve aynı anda Ege’yi kapsama alanına almayacağını kim varsayabilir ki?

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Okan Müderrisoğlu’nun yazısı