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Yaramazlara biraz batar!

Okan Müderrisoğlu: Temel Paşa yanındakilerle sohbet ettiği için alkışlama sırasındaki ifadelere tam konsantre olmamış

 

İnce’nin tetiklediği hatta yer yer seviyeyi aşağıya çektiği, sonradan kısmen pişmanlık beyan ettiği Temel Paşa ve apolet polemiği, Ankara’da karargâhta anında yankılanmış. Org. Temel, o refleksi açıkça izah etmiş. Birilerinin iddia ettiği gibi ortada politize olmuş bir komutan portresi söz konusu değil. İsmail Metin Temel, Cumhurbaşkanı’nın konuşması sürerken ara ara yanındakilerle sohbet ettiği için alkışlama sırasındaki ifadelere tam olarak konsantre olmamış. Yani… Protokoldekiler alkışlamaya başlayınca, ortama bakarak ve nezaket gereği o da alkışa iştirak etmiş.

Bir başka ifade ile Sn. Erdoğan’ın, İnce’yi çırak çıkarmasını, adeta politikanın bir parçası olarak veya asker duruşunu göz ardı ederek alkışla onaylama eğilimi sergilememiş.
Mesele bu kadar basit.

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Fakat vardığı nokta askerin toplumsal algısı ve kredibilitesi açısından istenmeyen aşamayı işaret etti.

Allah’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı şapkasını bir kenara bırakarak, Devlet Başkanı sorumluluğu ile Temel Paşa’yı, İnce ve ekibine, ucuz politikaya kurban etmedi.

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Okan Müderrisoğlu’nun yazısı 

 

 

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