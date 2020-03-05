Okan Müderrisoğlu: ‘Suriye yorgunluğu virüsü’ milli bağışıklık sistemini felç edebilir

Zaman zaman toplumun belli kesimlerinde baş gösteren, hatta yer yer AK Parti kadrolarına da bulaşan ‘Suriye yorgunluğu virüsü’, CHP’nin tetiklediği gibi yayılırsa Türkiye’nin milli bağışıklık sistemini felç edebilir.

Evet, Suriye krizinin siyasi, insani, ekonomik ve güvenlik boyutunda en ağır maliyete katlanan ülke Türkiye oldu. Birkaç yüz bin mültecinin Yunanistan sınırına yığılması karşısında, adeta tiyatro izlercesine uçağa, helikoptere toplaşıp kuşbakışı manzara gözlemleyen AB yöneticilerinin, Türkiye-Suriye sınırındaki trajediye yıllardır kayıtsız kaldığı da bir gerçek!

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Okan Müderrisoğlu’nun yazısı