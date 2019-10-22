Okan Müderrisoğlu: Soçi’den Rusların pişirdiği ‘revize Adana Belgesi’nin taslağı’ çıkabilir

Bugün Soçi’de gerçekleşecek ‘Putin- Erdoğan görüşmesi’ öncesinde Rus tarafı, Ankara’yı çekmek istediği zemini açıklamaktan kaçınmıyor.

1998 yılında Şam’la imzalanan Adana Mutabakatı’nın güncel şartlara göre yenilenmesi, Rusların aylardır çalıştığı bir proje.

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Türkiye’yi, rejimle bir masa etrafında buluşturma ve askeri ilerleyişini durdurma hedefini de içerebilecek bu hamleye karşı hem Esad’a meşruiyet kazandırmayacak hem de Ankara’nın güvenlik risklerini giderecek bir formül bulunmak zorunda. Bu da demek oluyor ki Soçi’de pandoranın kutusundan, Rusların pişirdiği ‘Revize Adana Belgesi’nin taslağı’ çıkabilir!

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı