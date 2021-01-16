Okan Müderrisoğlu: Siyasi hayat, MHP için de sanıldığı kadar konforlu seyretmiyor

Kabul edelim ki…

İttifaka dışarıdan ayar verdiği iddiaları Devlet Bey’i rahatsız ediyor.

MHP ve genel başkanı, ittifak zeminine girdiği andan itibaren parti içi-dışı pek çok riski ve faktörü yönetmeye çalışıyor.

Siyasi hayat, MHP için de sanıldığı kadar konforlu seyretmiyor.

Sonuç olarak…

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasındaki özellikli siyasi işbirliğinin …

Parti tabanlarına da tam anlamıyla yansıması arzu ediliyorsa, belirlenmiş çerçeve dahilinde ilave bir şeyler yapmak gerekiyor.

Veya…

Siyasal sonuç üretmeye aday açıklamalar öncesinde, mutemet isimler üzerinden senkronizasyon sağlamayı değerlendirmekte fayda görünüyor.

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı