Okan Müderrisoğlu: Siyasetteki asimetri AK Parti’de de yer yer ‘aşırı özgüven ve vasatizm’ üretti

Siyasetteki asimetri, yani rakipsizlik AK Parti’de de yer yer “aşırı özgüven ve vasatizm” problemleri de üretti. “Kibir, kamu imkanlarına yaslanma, ötekileştirme” türü rahatsızlıklar bazı noktalarda bünyeye girdi. Başkan Erdoğan’ın yüksek liderliği sayesinde negatif etkisi nispeten az hissedilen bu ve benzeri davranış sapmalarının önümüzdeki dönemde AK Parti içinde artık karşılık bulamayacağını net bir şekilde söyleyebiliriz. Neden?

Çünkü, lideri özveriyle çalışan, milletle el ele gönül gönüle yürüyen, kitleleri gerektiğinde fedakarlığa çağıran karakterde iken o liderin partisinin genetiği değişmiş siyasi organizma olması beklenemez.

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Özetle…

AK Parti Kongresi; küresel sistemdeki değişimin ayak seslerinin duyulduğu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişte bir merhalenin daha aşıldığı, partinin fabrika ayarlarına dönüşüyle ilgili tartışmaların son bulduğu bir toplantı olarak tarihe geçecek.

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Okan Müderrisoğlu’nun yazısı