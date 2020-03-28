Okan Müderrisoğlu: ‘Sen benim kim olduğumu biliyor musun’ sözü Kovid19’a işlemiyor

Kovid19 salgınını erken fark etme, toplumu bilinçlendirme, hızlı tedbir alma,uygulama, ekonomiyi canlı tutma noktasınd aciddi performans sergilendiği genel kabul görüyor. Bu andan itibaren ‘sosyal izolasyon’ hassasiyetini en üst düzeye çıkarmak, yaşamsal bir gereklilik.

Bizim kültürümüzde, hatırı sayılır bir kesim kurallarla imtihan edildiğinde “Sen benim kim olduğumu biliyor musun?” diye söze giriverir. Günlük hayatta yer yer işleyen bu çıkış, Kovid19’a işlemiyor. Yani virüs sizin, benim kim olduğumu bilmiyor ve kişiye göre bulaşma eğilimi sergilemiyor. Maddi gücüne, titrine bakmadan zincirin en zayıf halkasını buluveriyor.

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Okan Müderrisoğlu’nun yazısı