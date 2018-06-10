Okan Müderrisoğlu: Seçmen ne mesaj verecek olursa olsun elinin ayarı kaçmayacak!

Bütün bunlara rağmen, “Biz, AK Parti’ye bir mesaj verileceği kanaatindeyiz” diyenler de yok değil. Bu mesaj konusunu, 9 Haziran Ankara Mitingi’nden itibaren farklı yorumlamak gerek. Şu bir gerçek, seçmen ne mesaj verecek olursa olsun “elinin ayarı kaçmayacak!” Bir başka ifade ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a olan “vefasını” sandığa yansıtacak.

Özetle…

Seçimin son düzlüğünde tablo netleşiyor. Türkiye, yeni bir döneme kapısını açarken, kilitleri de kıracağını ilan ediyor.

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı