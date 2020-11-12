Okan Müderrisoğlu: Piyasayı gözeten ama piyasadan da uyum beklenen günler başlıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Grubu’nda dün yaptığı konuşmada, hedef odaklı mesajlarla “ekonomiye” geniş bir yer ayırdı. Gerek piyasa oyuncularının gerek sade vatandaşın dikkatle not aldığı yol haritasını paylaştı.

TL’ye güven duyulması çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı, küresel tasarrufların Türkiye’ye çekilmesi için yabancı yatırımcılarla etkili buluşmalar gerçekleştireceklerini söylüyor. Bu noktadaki iddiasını tescil etmek adına “Ülkemizi yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkar bir cazibe merkezi haline getirmekte kararlıyız” diyor.

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Ekonomide, reel gerçeklerin hatırı sayılır sınıra kadar kabul edildiği, piyasayı gözeten ama piyasadan da samimi uyum beklenen süreli ve sorumlu günler başlıyor.

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı