Okan Müderrisoğlu: Pandemi dönemi bittiğinde dünya, Türkiye deneyimini de konuşacak

ABD başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin salgınla mücadelede tercih ettiği yöntemlerin iflası, hastanelerinin yetersizliği, yoğun bakıma alınacak hastalarının yaş gruplarına göre belirlenmesi hepimizin gözünün önünde cereyan eden ibretlik bir durum. Türkiye ise salgını kontrol etmek için bulaşı zincirini belirlemekte ve binlerce sağlık personelini alanda çalıştırmanın somut çıktılarını almakta. Pandemi dönemi bittiğinde dünya, Türkiye deneyimini de konuşacak. Bugünkü gelişmelerin gösterdiği de bu.

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı