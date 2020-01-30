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Yaramazlara biraz batar!

Okan Müderrisoğlu: O vergilerin deprem finansmanı ile bağı kalmadı

‘Deprem vergisi kavramının geride kaldığını’ anımsatmak gerekiyor. Evet, 1999’dan sonra, deprem karşısında gerek organizasyon gerekse mali açıdan çaresiz kalan devlet bazı vergi kalemleri ihdas etmişti. Ama zamanla o vergilerin deprem finansmanı ile bağı kalmadı ve bazı vergi türleri oransal belirlemelerle devletin asli ve sürekli gelirleri arasına girdi. Yani, deprem vergisi çağrışımı yapan gelirlerden bahsetmek, içinde merak barındırmıyorsa bu da kitlesel tahrikten başka bir şey değil. Kuşkusuz arzu eden, vergi gelirlerini inceleyip, harcamalarla bağını kurabilir ve vergisini dürüst ödeyen vatandaş ise bunu araştırabilir. Hakkıdır. Bunun ötesi kasti faule girer!

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı

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