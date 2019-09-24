Okan Müderrisoğlu: Muhalefetin iki kanadı da IMF ile konuşmalarını açıklamak durumunda

IMF, çerçeve sözleşmesinin 4. maddesi gereği üye ülkelerde genel inceleme yapar ve rapor hazırlar. Bu, Fon’a kaynak sağlayan bütün ülkeler için geçerlidir, yani rutindir. Bu kapsamda, hükümet dışı kurum ve kuruluşların da görüşlerine başvurulduğu olmuştur. Ancak bu görüşmelerin, IMF’yi davet eden yetkili makamların koordinasyonunda ve şeffaf ortamda gerçekleşmesi esastır. Aksi takdirde bunun adı temas değil, “gammaz” tanımı içinde bir yere oturur. Hele hele hükümete “IMF ile gizlice görüşüyor” diyen muhalefetin, bizzat “arka odalarda görüşme trafiği” söz konusu ise iyi niyetten de bahsedilemez.

Muhalefetin iki kanadı da IMF ile yaptıkları konuşmaları, IMF’nin sorduğu soruları, siyasi meselelere girip girmediklerini, stratejik konuları ele alıp almadıklarını açıklamak durumundadır. İzaha muhtaç pozisyon iknayı içermezse, onların sırtında siyasi kambur olarak kalır!

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Okan Müderrisoğlu’nun yazısı