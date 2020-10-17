Okan Müderrisoğlu: Millet ihtiyaç duyarsa yeni bir mahkeme ihdas edecek

Türkiye İnsan Hakları Mahkemesi kimliği ile yargılama yaptığını izaha çalışan AYM, esasen anayasa yargısından gelen gücünü de sahaya yansıtarak, süper temyiz müessesesi gibi davranabilmektedir. Anayasa, AYM kararlarının bağlayıcılığına amirdir. Ancak AYM’nin, özel yasasında karşılık bulan insan hakları ihlallerini giderme yetkisini kendi özgün usul ve yorumlarıyla geliştirmesi, o kararı alan AYM de olsa gerek derece mahkemeleri gerekse Yargıtay bakımından direnç geliştirilmesine engel olmamıştır.

Bu kadar hassas bir konunun, CHP’li eski bir milletvekilinin dosyası üzerinden ele alınması, meseleyi ister istemez siyaset zeminine de çekmiştir.

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Yargıda kaos algısının yerleşmemesi için ya demokrasi kültürünü ve insan haklarının nihai üstünlüğünü baz alan gönüllü bir uyum ve çözüm bulunması söz konusu olacaktır. Ya da egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi olan millet bu soruna el koyacak, yargı kurumlarının görev ve yetki alanlarını yeniden tanımlayacak, ihtiyaç duyarsa yeni bir mahkeme ihdas edecek, o mahkemeyi insan haklarını teminat altına alan su götürmez yetki ile donatacaktır.

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı