Okan Müderrisoğlu: MHP liderinin cumhurbaşkanı ile konuşması acil ihtiyaç haline geliyor

Siyasette nev’i şahsına münhasır üslubu ile oyun dengelerini etkileyebilen Sn. Bahçeli aynı zamanda nezaketiyle de biliniyor. Belki de bu nedenle MHP liderinin, hassasiyet arz eden konu veya kişileri kamuoyu önünde ifşa etmeden önce ittifak ettiği Sn. Cumhurbaşkanı ile konuşması acil ihtiyaç haline geliyor.

=Evet, Devlet Bey, MHP’nin kurumsal kimliğini korumaya, ittifak içinde erimemesine özen gösteriyor. Her fırsatta, MHP genetik siyasi kadrolarında bulunan ve benzeri yakın tarihte çokça görülen çıkışları sergiliyor. Muhtemelen bir kıvılcımın yangına dönüşmemesini, husumet erbabına da malzeme verilmemesini gözetiyor. Lakin ittifak paydaşları arasında düzenli bir iletişim ve istişare mekanizması kurulması sanılandan fazla önem kazanıyor. Aksi takdirde gerekçesi ne olursa olsun tek taraflı tavırlar, ilerisi için istikrar ararken kendi içinde belirsizlik kaynağına dönüşebilir.

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Özetle… İttifak etmek, kendisinden ziyade karşısındakinin hukukunu gözetmekten geçiyor.

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı