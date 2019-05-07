Okan Müderrisoğlu: Meselenin özü ‘güç sınaması yapmak’

Bugün çok daha iyi anlaşılıyor ki 31 Mart Yerel Seçimleri’ne asli anlam ve önemini aşan bir hayli misyon yüklenmiş. Siyasi ve ekonomik kırılma bekleyenler, fay hatlarını tetiklemek veya fırsattan istifade etmek isteyenler sıraya girmiş…

Aslında meselenin özü gayet net: “Güç sınaması yapmak!”

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Halihazırda AK Parti içinde sessiz ve derinden giden isimlerle, AK Parti üyesi olmakla birlikte merkezden savrulmuş dış kulvardaki isimlerin açık ve örtülü faaliyetleri ciddi bir gündem maddesi. Parti kamuoyunca onaylanmamakla birlikte işin bu tarafının tartışılabilir boyutları söz konusu. Lakin… Şimdiye dek AK Parti ile vücut bulmuş isimlerin, AK Parti karşıtlığı ile bilinen iç ve dış aktörlerle ortak paydada buluşabilmesi ibretlik!

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı