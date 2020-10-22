Okan Müderrisoğlu: Meral hanım pek çok dengeyi etkileyebilecek bir yerde

Dünden bugüne bakıldığında ise Genel Başkan Meral Akşener’in siyasal popülaritesi, partisinin önünde gidiyor. Haliyle, Akşener’in parti odaklı kuşatmayı kırması -garip ama gerçek- onun açısından zorunluluk haline geliyor. Ki son kurultayda olup bitenlere yaklaşımı da sanki ileriye dönük bir planlamaya işaret ediyor. Meral hanım nihai noktada, sistemik ince ayarlar da dahil olmak üzere, pek çok dengeyi etkileyebilecek bir yerde, esnek müzakere pozisyonunda durmayı ister gibi görünüyor!

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı