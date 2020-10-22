Okan Müderrisoğlu: Meral hanım pek çok dengeyi etkileyebilecek bir yerde

Dünden bugüne bakıldığında ise Genel Başkan Meral Akşener’in siyasal popülaritesi, partisinin önünde gidiyor. Haliyle, Akşener’in parti odaklı kuşatmayı kırması -garip ama gerçek- onun açısından zorunluluk haline geliyor. Ki son kurultayda olup bitenlere yaklaşımı da sanki ileriye dönük bir planlamaya işaret ediyor. Meral hanım nihai noktada, sistemik ince ayarlar da dahil olmak üzere, pek çok dengeyi etkileyebilecek bir yerde, esnek müzakere pozisyonunda durmayı ister gibi görünüyor!
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Uzman: Grip aşısıdan önceki hafta yeterli ve düzenli uyumak önemli
ABD’deki California Üniversitesi’nde insan sağlığı ve uyku ilişkisi üzerine çalışan Matthew Walker grip aşısı olmadan önceki hafta iyi ve düzenli uykunun önemine dikkat çekti.
Doktor: Yoğun bakımdaki hastalar bir nevi bebek gibi oluyor
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’de görevli göğüs hastalıkları uzmanı Dr. öğretim üyesi Mustafa Tosun, yoğun bakımdaki Covid-19 hastaları şikayetlerini söyleyemedikleri için yazdırdıklarını söyleyerek, “Bir nevi bebek gibi oluyorlar” dedi.
Turkcell’de kontrolün Varlık Fonu’na geçmesi için son imzalar atıldı
Turkcell hissedarları şirketin yönetim kontrolünün Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) geçmesini sağlayacak ana sözleşme değişikliklerini onayladı.
‘Nöbetçi bakan’ uygulaması yeniden başlıyor: İlk sıra adalet bakanında
TBMM’de Covid-19 tedbirleri kapsamında bir süredir ara verilen ‘nöbetçi bakan’ uygulaması yeniden başlıyor.
CHP’li Sarıbal: Arpa, buğday ve mısırda vergilerin sıfırlanması, ‘Biz çaresiziz’ demek
CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, arpa, buğday ve mısırda 2021’e kadar gümrük vergilerinin sıfırlanmasına, bu kararın, yeterli miktarda üretim konusunda Türkiye’nin çaresiz olduğunu kabullenmesi anlamına geldiğini söyleyerek tepki gösterdi.