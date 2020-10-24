An itibariyle ülke ekonomisi için şunlar söylenebilir:
Kur, rekabetçi düzeyde seyretmelidir. Aşırı değerli TL üzerinden kurgulanan ekonomi politikası sürdürülebilir değildir. Yerli üreticiyi, yatırımcıyı, ihracatçıyı gözetmek gerekir. Küresel rekabete ayak uydurma, istihdamı artırma çabası, geçmiş reçetelerle kalıcı sonuç vermekten uzaktır. Sıcak parayla gelen büyüme, ilk iklim değişikliğinde pahalı faturalara sebep olmaktadır. Kamu yatırımları, pandemi döneminde ülkenin geleceğinin teminatı rolündedir. Bütçe açığı vermemek adına yatırımdan vazgeçmek, sadece kuru frenlemek adına şok faizle yola devam etmek orta vadede ağır tahribatlara yol açmak demektir.
Okan Müderrisoğlu: Kur, rekabetçi düzeyde seyretmeli
An itibariyle ülke ekonomisi için şunlar söylenebilir: