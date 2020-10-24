Okan Müderrisoğlu: Kur, rekabetçi düzeyde seyretmeli

Salgınla ilgili değerlendirme yapmak üzere Bursa’ya giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta sonundan itibaren beş gün İstanbul’da olacağını ve kentteki yetkililerle bir dizi toplantı yapacağını açıkladı. Koca’nın görüşeceğini söylediği isimler arasında bu kez ‘büyükşehir belediye başkanı’ da var.