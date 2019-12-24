Okan Müderrisoğlu: ‘Kral çıplak’ dedirten olay

CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın, “Gerek İstanbul’da gerekse diğer büyükşehirlerde artık yeni şerifler var” beyanıda gelinen noktayı özetliyor. Sözde dürüstlük sloganı ile kitleler zinde tutulurken, arkaplanda CHP’li belediye başkanları adına iş alemine racon kesen yeni aktörlerin türediği ilan edilmiş oluyor.

CHP’li belediyelerin düne kadar eleştirdikleri zam silahını çekmesi, borçlanma için meclislerden yetki istemesi, yurtdışında para araması seçim dönemi ile sonrasındaki söylem- eylem farkını açıkça ortaya koyuyor.

Tutarsız da olsalar, hayatın gerçekliği içinde yorumlanabilecek bu hamlelerin ötesinde, “kral çıplak” dedirten olay ise CHP’li belediyelerin kaynak bulmak için piyasaya salma salmasında ve bu amaçla elindeki kamu yetkisini kullanmasında patlak veriyor.

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Okan Müderrisoğlu’nun yazısı