Okan Müderrisoğlu: İngiltere, Türkiye’yi ‘vazgeçilmez ortak’ tanımına oturtmuş bile

AB’den ayrılığın ardından Almanya ve Fransa’nın, cazip alanları doldurmasına fırsat bulamadan İngilizlerin karşı önlem almak istediği de bir gerçek.

Haliyle Türkiye, Avrupa devleti karakteri, Müslüman kimliği, dinamik ekonomisi ve nüfusu, demokrasiyi geliştirme gayreti ile oldukça özel bir ülke.

Reklam

Yani… İngiltere, Türkiye’yi “vazgeçilmez ortak” tanımına oturtmuş bile.

Kaldı ki ekonomisini yıllarca AB’ye, güvenlik doktrinini ABD’ye endeksli yürüten İngiltere’de ciddi atalet oluşmuş.

Reklam

İngilizlerin, AB’den çıkışla birlikte karşılaştırmalı üstünlüğünü koruması, toparlanması hem zaman alacak hem de maliyetli…

Neticeye gelince… Hakikaten yeni bir dünya kuruluyor ve Türkiye’nin bu dünyada hak ettiği yeri alması için sadece 24 Haziran’ı değil, 2023 sonrasını da aşacak şekilde siyasal istikrarını tahkim etmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı’nın dediği gibi “Erdem, İrade, Cesaret!”

Okan Müderrisoğlu’nun