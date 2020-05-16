Okan Müderrisoğlu: IMF ‘Toplumsal Dayanışma Vergisi’ öneriyor

Uluslararası Para Fonu, Kovid-19 salgınına karşı mali politika yaklaşımı özel serisinde çok çarpıcı önerilerde bulunuyor. Fon, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ayakta tutulması, kırılgan gelir gruplarının korunması adına ‘Toplumsal Dayanışma Vergisi’ öneriyor. Ve bu önerisini de bir tür servet vergisi olarak çerçevelendiriyor. Yani… IMF sopası ile iktidarın üzerine yürümeyi hayal eden grupların varlıklarının bir bölümünden vazgeçmesini bizzat IMF onlardan istiyor!

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı