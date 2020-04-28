Okan Müderrisoğlu: İhtiyatı elden bırakmayan normalleşme adımlarından bahsetmeliyiz

Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele süreci, sağlık ve kamu düzeni alanındaki önlemlerin ilk neticelerini vermesinin ardından, ‘yeni normal arayışları’ da gündeme getirdi.

Ancak…

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‘Hayati ölçekteki bir sorunun’ üstesinden gelme çabası kadar ‘hayatın devamlılığının gözetilmesi’ de Türkiye’nin asli gündemi olmaya devam edecek.

Halen ‘kademeli normalleşmeden’ söz edilse de biz buna, “tedbirli normalleşme” demek durumundayız. Yani, ihtiyatı elden bırakmayan normalleşme adımlarından bahsetmeliyiz.

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı