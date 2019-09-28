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Yaramazlara biraz batar!

Okan Müderrisoğlu: Hükümetin karşı duruşuna rağmen IMF, Türkiye’yi yörüngesine almak istiyor

Hükümetin net karşı duruşuna rağmen IMF’nin, Türkiye’yi yeniden yörüngesine almak istediği anlaşılıyor!

IMF’nin tuhaf biçimde, “Türkiye bize gelsin” diye beklediği, hatta çabaladığı bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz! Türkiye olarak bu tuzağı bozmazsak, bilin ki jeo-politik ve siyasi dengeleri kökten değiştirecek bambaşka bir küresel oyunun içine çekilmek isteniyoruz. Suriye’den Kürt sorununa, doğu Akdeniz’den Rusya’ya kadar uzanan eksendeki global planlamaların, IMF ile atbaşı gittiğini hiç ama hiç unutmamak vatansever her Türk’ün görevidir!

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Okan Müderrisoğlu’nun yazısı

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