Okan Müderrisoğlu: Hükümet sistemi içinde fren-denge mekanizması kurmayı vazife bilen eşkali belirsiz aktörler vardır

Yüksek Seçim Kurulu’ndaki olağanüstü itiraz süreci beklenirken İstanbul İl Seçim Kurulu’nun düzenlediği mazbata, “hukuki, siyasi ve kamuoyu yönetimi” açısından birbiri ile iç içe geçen bilinçli sonuçlar doğurmuştur. 1- Gayri resmi verilere göre İstanbul’da seçimin galibini ilan etmek bir hukuki karar ise o neticeyi kesinleştirecek nihai kararın beklenmesini istemek de o kadar hukukidir. 2- Mazbata, baştan beri kurgulanan siyasi süreçte en ciddi psikolojik eşiktir ve mazbatanın onaylanması veya iptali gerek toplumu gerekse siyaseti kökten etkileyecek bir aşamaya işaret etmektedir. 3- 1 Nisan sabahından itibaren seçimi kazanan tarafın ilanına yönelik beyanlar ile kitleleri zinde tutmaya yönelik hamleler tek yumurta ikizidir. Ve ileriki günlerde de üzerinde durulmayı gerektirecektir.

31 Mart’tan seçim güvenliği ve güvenilirliği ile ilgili çıkarılacak dersler de vardır. Bunlardan birincisi, devletin işleyişi ile ilgilidir. Öyle anlaşılıyor ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içinde fren-denge mekanizması kurmayı kendisine vazife bilen şimdilik eşkali belirsiz aktörler vardır.

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Okan Müderrisoğlu’nun yazısı

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