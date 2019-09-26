Diken

Yaramazlara biraz batar!

Okan Müderrisoğlu: Geriye ‘bir gece ansızın’ seçeneği kalıyor

ABD, tümüyle iç seçim gündemine, müstakbel başkan adaylarının didiklenen geçmişlerinden ve sıkıntılı ilişkilerinden türeyen hikayelere odaklanmış halde.

Türkiye’nin, Suriye’de re’sen gerçekleştireceği askeri harekata ABD’nin kolay tahammül edemeyeceği çok açık!

Reklam

Tam da bu nedenle Pentagon, Türk Genelkurmayı’nın hiç de yabancı olmadığı manevralarla zaman kazanmaya çalışmakta. Ve maalesef… “Müttefikim” dediği Türkiye ile Suriye Demokratik Güçleri diye uydurduğu YPG terör unsurlarını neredeyse aynı düzlemde tutmayı denemekte!

Kamu diplomasisini yeniden kullanmaya başlayan Amerikalılar, Türk kamuoyundaki geleneksel ortakları üzerinden Ankara’yı baskılamayı da denediği için geriye, ‘Bir gece ansızın!’ seçeneği kalıyor!

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı

Reklam

SON HABERLER

Rapor: Emisyonlar azaltılmazsa okyanuslar 10 kat hızlı yükselecek

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından yayınlanan rapor deniz seviyesinin hızla yükseldiğine dikkat çekti ve “Emisyonlar azaltılmazsa okyanuslar 2100 yılı itibarıyla geçen yüzyıla göre 10 kat hızlı yükselecek” uyarısı yaptı.

Başka şehirlere zaman yolculuğu

Remzi Gökdağ’ın ‘Başka Şehirler’ adlı gezi/anı/tarih türündeki kitabında aradığınız, özlediğiniz çok şey var. Zamanın daha yavaş aktığı geçmişe giderken siz de yavaşlıyorsunuz. Buna bir de Gökdağ’ın telaşsız dili eklenince iyice rahatlıyorsunuz.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...