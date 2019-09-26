Okan Müderrisoğlu: Geriye ‘bir gece ansızın’ seçeneği kalıyor

ABD, tümüyle iç seçim gündemine, müstakbel başkan adaylarının didiklenen geçmişlerinden ve sıkıntılı ilişkilerinden türeyen hikayelere odaklanmış halde.

Türkiye’nin, Suriye’de re’sen gerçekleştireceği askeri harekata ABD’nin kolay tahammül edemeyeceği çok açık!

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Tam da bu nedenle Pentagon, Türk Genelkurmayı’nın hiç de yabancı olmadığı manevralarla zaman kazanmaya çalışmakta. Ve maalesef… “Müttefikim” dediği Türkiye ile Suriye Demokratik Güçleri diye uydurduğu YPG terör unsurlarını neredeyse aynı düzlemde tutmayı denemekte!

Kamu diplomasisini yeniden kullanmaya başlayan Amerikalılar, Türk kamuoyundaki geleneksel ortakları üzerinden Ankara’yı baskılamayı da denediği için geriye, ‘Bir gece ansızın!’ seçeneği kalıyor!

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı