Okan Müderrisoğlu: Farklı kurumların kesintisiz uyumu

Sınırların kapatılması, uluslararası ve ülke içi uçuşların durdurulması, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü gruplara sokağa çıkma yasağı getirilmesi, iller arası yolcu trafiğinin kesilmesi, 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması kararları, alınması zor olduğu kadar anlık refleks gerektiren önlemlerdi. Üstelik hepsi birbirinden farklı kurumların kesintisiz uyumunu gerektirmekteydi.

Aynı şekilde ücretsiz maske dağıtılması, dar gelirlilere mali destek verilmesi, günlük kazançla hayatını idame ettirenlere sahip çıkılması, esnafın yarasına merhem olacak önlemlerin devreye girmesi, sanayide çarkların dönmesini sağlayacak paketlerin açılması, bankaların elini taşın altına uzatması için uğraşılması… Hepsi belki eskiden de düşünülebilirdi, ancak kırk dereden su getirilmeden, seri biçimde harekete geçilmesi beklenmezdi.

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Okan Müderrisoğlu’nun yazısı