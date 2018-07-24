Okan Müderrisoğlu: Eylül ayında ete kemiğe bürünecek yeni program

ABD Kongresi’nin iki kanadı Senato ve Temsilciler Meclisi, Türkiye’ye verilmesi planlanan F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulmasında uzlaştı. BBC Türkçe’nin haberine göre ABD’de Senato ve Temsilciler Meclisi, 716 milyar dolarlık 2019 savunma harcamaları tasarısının nihai hali üzerinde anlaşma sağladı. Tasarıda, Türkiye’ye F-35 yeni nesil savaş uçağı teslimatının geçici olarak durdurulması da yer alıyor. […]