Okan Müderrisoğlu: Erdoğan, telefonda ‘Feto’ dediğinde Trump sanki ilk kez duyuyor gibidir

Erdoğan, telefonda “Feto” dediğinde Trump bir tepki vermemiştir. Sanki bu hususu ilk kez duyuyor gibidir.

Derken “Gülen’den bahsedildiğini!” fark eder ama yine de işin ciddiyetini kavramışçasına tavır almaz. Aksine sözü sık sık (en az 6 kez) rahip Brunson’a getirir, “Adam serbest bırakılmalı” der. Hatta bununla da yetinmez, “Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hıristiyan dünyasını karşınıza alırsınız” diye aba altından sopa gösterir.

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İşte o anda, “Sn. Başkan sizin de benim de sevenimiz vardır, sevmeyenimiz vardır!” cevabını alır.

Netice… ABD, müttefikine müttefik gibi davranması gerektiğini göreceği çizgiye gelmezse, bugün yaşanacak kırılma yarını da belirleyecektir.

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Okan Müderrisoğlu’nun yazısı