Okan Müderrisoğlu: Eldeki veriler, Cumhur İttifakı’nın yeni bir ortaklığa evrilebileceğini çağrıştırmakta

Sn. Bahçeli’nin… 15 Temmuz darbe girişimine karşı net tavrı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni içeren anayasa değişikliğini gündeme getiren beyanları, anayasa referandumuna sahip çıkan saha çalışmaları, erken seçim planlaması, seçim takviminde Cumhur İttifakı’na ve ittifakın cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan’a desteği bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Süreç MHP’yi ve liderini yeni sistemin “anahtarına” da “kilidine” de dönüştürebilir.

Eldeki veriler, Cumhur İttifakı’nın, Mart 2019’daki yerel seçimlerde bilhassa bazı büyük illerde sonuç odaklı yeni bir ortaklığa evrilebileceğini çağrıştırmaktadır. İlk eşiğin 9 ay sonraki seçimde aşılacağı hesaba katıldığında ittifak ruhuna ters düşen beyan ve girişimlere fırsat verilmeyeceği söylenebilir. Sonrasını, ülkenin gündemi, partilerin genetik yapısı belirleyecektir. Cumhur İttifakı, iki partiyi aynı potada eritecek kurumsal geçişkenliğe dönüşmeyecektir.

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı