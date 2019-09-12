Okan Müderrisoğlu: Cumhurbaşkanlığı ucuz şov peşinde koşmayanlara açık çek vermiştir

Mali sorunlar içinde boğuşan belediyelerin düne takılıp takılmayacakları, şehirlerindeki sorunların üstesinden gelmek için Ankara ile yakın çalışıp çalışmayacakları, garibanın ekmeği ile oynayıp oynamayacakları kendilerinin bileceği iş olarak kayda geçmiştir. Cumhurbaşkanlığı ve kabinesi, millete hizmeti önceleyenlere, siyasi polemikte etik sınırları gözetenlere, ucuz şov peşinde koşmayanlara açık çek vermiştir.
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Demirtaş’ın avukatları tahliye için başvuru yaptı
Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi için avukatları başvuru yaptı.
Yeni Şafak yazarı Özlem Albayrak, sansürlenince gazeteden ayrıldı
Yeni Şafak yazarı Özlem Albayrak, son yazısının sansürlenmesi üzerine gazeteden ayrıldı.
‘Yasal ve etik ihlal’: RTÜK başkanı, Basın İlan Kurumu ve Türksat’ta yönetici
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) CHP kontenjanından üyesi Faruk Bildirici, başkan Ebubekir Şahin’in hem Basın İlan Kurumu (BİK) hem de TÜRKSAT yönetiminde yer alması ‘yasal düzenlemelere aykırı’ olduğu için görevden çekilmesi için TBMM ve RTÜK başkanlığına dilekçe verdi.
Eski Galatasaray başkanı Ünal Aysal’ın şirketi icralık: Ünlü otel satışa çıkarıldı
Ünal Aysal’ın sahibi olduğu şirketin bir bankaya borcu nedeniyle Ortaköy’deki Les Ottomans Hotel olarak faaliyet gösteren 440 milyon TL değerindeki Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı icradan satışa çıktı. İhaleye katılmak için bir firma şartname aldı bile.
ORC anketi: Babacan’a oy veririm diyenler yüzde 11.6, Davutoğlu’na yüzde 8.5
ORC Araştırma Şirketi’nin ‘Eylül 2019 Gündem Araştırması’ anketinde Ali Babacan’ın parti kurması halinde oy veririm diyenlerin oranı yüzde 11.6 iken, Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı partiye oy veririm diyenlerin oranı 8.5 olarak kaydedildi.