Diken

Yaramazlara biraz batar!

Okan Müderrisoğlu: Cumhurbaşkanlığı ucuz şov peşinde koşmayanlara açık çek vermiştir

Mali sorunlar içinde boğuşan belediyelerin düne takılıp takılmayacakları, şehirlerindeki sorunların üstesinden gelmek için Ankara ile yakın çalışıp çalışmayacakları, garibanın ekmeği ile oynayıp oynamayacakları kendilerinin bileceği iş olarak kayda geçmiştir. Cumhurbaşkanlığı ve kabinesi, millete hizmeti önceleyenlere, siyasi polemikte etik sınırları gözetenlere, ucuz şov peşinde koşmayanlara açık çek vermiştir.

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı

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