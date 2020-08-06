Okan Müderrisoğlu: Covid-19’la mücadelede köprüden önceki son çıkışa geldik

Önceki gün yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinde de alarm verildiği şekli ile Kovid-19’la mücadelede, tabiri caizse köprüden önceki son çıkışa gelmiş bulunuyoruz. ‘Rehberlik, uyarı ve kademeli ceza’ başlıklarını içeren yeni bir süreç başlıyor. Pazar yerleri, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, sosyete pazarları, lokantalar, kafeler, çay bahçeleri, düğün ve nikah salonları, berberler, güzellik merkezleri, internet kafeler, şehir içi ve şehirler arası toplu taşım araçları, ticari taksiler, piknik alanları, parklar sürekli denetime tabi tutulacak.

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı