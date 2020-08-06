Okan Müderrisoğlu: Covid-19’la mücadelede köprüden önceki son çıkışa geldik

Önceki gün yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinde de alarm verildiği şekli ile Kovid-19’la mücadelede, tabiri caizse köprüden önceki son çıkışa gelmiş bulunuyoruz. ‘Rehberlik, uyarı ve kademeli ceza’ başlıklarını içeren yeni bir süreç başlıyor. Pazar yerleri, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, sosyete pazarları, lokantalar, kafeler, çay bahçeleri, düğün ve nikah salonları, berberler, güzellik merkezleri, internet kafeler, şehir içi ve şehirler arası toplu taşım araçları, ticari taksiler, piknik alanları, parklar sürekli denetime tabi tutulacak.
SON HABERLER
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Simülasyon: Olası seçim sistemi değişikliği ve sonuçları
Seçim çevrelerinin daralması, büyük partileri kayırarak temsilde adalete zarar verir. Daraltılmış bölgeler, milletvekili sayısının artması bakımından AKP’nin olduğu kadar CHP’nin de işine yarayacak gibi görünüyor.
DİSK ‘Dava açarız’ dedi, Dardanel topu ‘resmi makamlara’ attı
DİSK, mesai saatleri dışında çalışanlarını gözetimde tutan Dardanel şirketini protesto etti. Şirket ise bu modelin resmi makamlar tarafından önerildiğini belirterek kendisini savundu.
AKP’li yetkiliye göre İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili karar haftaya netleşebilir
İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeye ilişkin tartışmalar sürerken, sözleşmeye yönelik tutum AKP’de karşıt seslere yol açıyor. Partiden üst düzey bir yetkiliye göre sözleşmeye ilişkin karar haftaya netleşebilir.
Akşener’den Bahçeli’ye yanıt: Bıktık, lütfen kendi ortağıyla ilgilensin
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Evine dön” çağrısına “Bahçeli kendi ortağıyla ilgilensin. Siyasi magazin konularından konuşmayı siyasi nezaketle hiç bağdaştırmadığımı söylemek isterim” cevabını verdi.