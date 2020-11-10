Okan Müderrisoğlu: Çok örselenmişti, paratoner rolü de üstlenmişti

Kur üzerinden Türkiye ekonomisi her gün zımparalanırken, enflasyon-faiz denklemine dair öncelikler tartışılırken, inandığı hedeflere ulaşmak için öngördüğü zamanı bulamadı. Yine de güven ilişkisine dair siyasi göstergelerdeki değişime dek pes etmedi. Çok örselenmişti. Zirveyi etkileyecek piyasa kaynaklı yıldırımlarda paratoner rolü de üstlenmişti. Tabii her gök gürültüsünde oklar ister istemez ona çevrilirken, yönetsel tercihi ve metodolojisi nedeni ile geniş tabanlı destek bulamadı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ekonomiye dair tasarımının, bundan sonra kolay kolay gözden çıkarılacak nitelikte olmadığı söylenebilir. Geleceğe dair hassas denge, piyasaya yüklenecek anlamla ilgili olacak. Piyasa ne her şeyi yönetecek kadar serbest bırakılacak bir yapıdır ne de sistematik biçimde karşı karşıya gelinecek odaktır.

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Okan Müderrisoğlu’nun yazısı