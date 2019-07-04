Diken

Yaramazlara biraz batar!

Okan Müderrisoğlu: Bu aşamada sistemik ince ayara ihtiyaç olduğu ortada

Kabul edelim ki… Ardı ardına gelişen referandum ve sıcak seçim süreçleri hem Cumhurbaşkanı’nı açık hedef haline getirdi hem de sistemde siyasi paratonerler de kalmadığı için makamı örselemek isteyenlere kapı araladı.

Evet, bu aşamada sistemik ince ayara ihtiyaç olduğu ortada. Ancak…

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Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan kimliği arasındaki dengeye şu an radikal biçimde müdahale edilmesi, AK Parti’de ‘dual yapı’ oluşturulmasına kadar varan formüller geliştirilmesi, çözümün değil problemin kaynağı olmaya aday.

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı

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